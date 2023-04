Donar verliest laatste wedstrijd voor play-offs

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond de laatste wedstrijd voor de aanvang van de play-offs verloren. De uitwedstrijd tegen Filou Oostende eindigde in 80-63.

Het verschil zat hem voornamelijk in het eerste kwart, dat dramatisch verliep voor de Groninger basketballers. Er lukte maar weinig, en hoewel de thuisploeg niet geweldig was, was het na het eerste kwart 23-9. In het tweede kwart wist Donar de achterstand nog een paar keer terug te brengen tot 9 punten, mede door een aantal scores van dicht bij de ring van Steph Branch en twee driepunters van Andrej Magdevski, maar het was niet genoeg. Bij rust was de stand 39-27.

In het derde kwart bereikte Filou een maximale voorsprong van 19 punten bij 46-27. Aan het eind van het kwart was het verschil 15 punten: 64-27. Ook in het laatste kwart bleef het verschil boven de 10 punten.

Topscorers bij Donar waren Steph Branch met 16 punten en Clay Mounce met 11 punten. Bij Filou Oostende waren Breein Tyree en Nikola Jovanovic topscorers met beiden 15 punten.

Door dit resultaat eindigt Donar als derde Nederlandse ploeg in de cross-borderfase. De ploeg van coach Andrej Stimic speelt nu in de kwartfinale van de nationale play-offs tegen Yoast United uit Bemmel. Deze kwartfinale is een ‘best of three’. De eerste wedstrijd vindt plaats op woensdag 3 mei in Martiniplaza, de tweede wedstrijd is een dag later in Bemmel. Een eventuele derde wedstrijd is op zondag 7 mei.