Diverse standbeelden in Stad geblinddoekt: “Deze eeuw stijgt de temperatuur meer dan 1,5 graad”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Diverse standbeelden in Stad zijn zondag voorzien van een blinddoek. Het gaat om een actie van Scientist Rebellion, een internationale beweging van wetenschappers en academici die zich zorgen maken over het klimaat.

Scientist Rebellion is een zusterorganisatie van Extinction Rebellion. Met de actie worden machthebbers opgeroepen om in actie te komen voor het klimaat en niet om weg te kijken voor de wetenschap. In Groningen zijn onder andere het Peerd van Ome Loeks en het beeld van Aletta Jacobs voorzien van een blinddoek. Naast Groningen kregen ook verschillende standbeelden in andere landen een blinddoek voor. In Nederland gaat het in totaal om 41 standbeelden.

“Afname permafrost”

“Het is overduidelijk dat het klimaat wordt opgewarmd door de mens”, laat een woordvoerder van Extinction Rebellion weten. “Klimaatverandering leidt tot intensere, meer hittegolven in oceanen, meer en vaker zware regen, vaker droogte, meer zware tropische cyclonen, steeds minder ijs op de noordpool en afname van de permafrost. De gevolgen van klimaatverandering, zoals biodiversiteitverlies, hittegolven, overstromingen en droogtes, zijn de komende eeuwen of zelfs millennia onomkeerbaar.”

“Tegengaan van klimaatverandering vereist onmiddellijke actie”

“Deze eeuw stijgt de temperatuur meer dan 1,5 tot 2 graden, tenzij de uitstoot van broeikasgassen heel sterk beperkt wordt. Meer dan 1 miljoen soorten staan lopen het risico om uit te sterven door klimaatverandering. De laatste zeven jaar zijn de warmste ooit gemeten. Het tegengaan van klimaatverandering vereist onmiddellijke, snelle en grootschalige actie. Of zoals secretaris-generaal António Guterres van de VN onlangs liet weten: We zitten op een snelweg naar de klimaathel met onze voet nog op het gaspedaal.”

De groep laat weten dat er in de toekomst nog meer acties zullen gaan volgen.