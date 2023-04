Dit weekend geen treinen naar Delfzijl en Eemshaven

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanwege werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Groningen en Delfzijl en Eemshaven en vice versa.

Spoorbeheerder ProRail werkt aan het spoor waardoor treinverkeer niet mogelijk is. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in. Bij het Hoofdstation vertrekken deze bussen vanaf de voorzijde van het station. Arriva meldt dat reizigers desondanks wel in bezit moeten zijn van een geldig vervoersbewijs. Inchecken met de ov-chipkaart kan op de stations.

Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een half uur. Het is in de bussen niet mogelijk om een fiets mee te nemen.