Dit gaat er vanaf aanstaande dinsdag gebeuren met de Euvelgunnerbrug (video)

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Aanpak Ring-Zuid gaat komende dinsdag beginnen met de renovatie van de Euvelgunnerbrug. In de onderstaande video van Aanpak Ring-Zuid vertelt Bert Kramer, woordvoerder van aannemerscombinatie Herepoort, wat er tijdens de eerste week van de meivakantie gaat gebeuren.

Herepoort hijst komende dinsdag het beweegbare deel van de brug over het Winschoterdiep weg. Dan worden de stalen brugdelen, waar de automobilisten overheen rijden, vervangen voor nieuwe exemplaren. Daarnaast wordt het mechanisme waarmee de brug open en dicht kan volgende week verwijderd, samen met het grote contragewicht. Als dat allemaal klaar is, wordt de ‘val’ weer teruggelegd op zijn plek. De brug kan dan niet omhoog, maar auto’s kunnen er gewoon weer overheen. Het betekent wel dat schepen die te hoog zijn, niet over dit deel van het Winschoterdiep kunnen varen.

Dat kan pas weer in de eerste week van september, als de grote zomerstremming (die op 22 juli begint) voorbij is. Tijdens deze zomerstremming is de hele zuidelijke ringweg dicht. Dan wordt ook het hele binnenwerk voor het bewegen van de brug vervangen en komt er een nieuw beweegbaar brugdeel in de brug.

Maar eerst is het vanaf volgende week de beurt aan twee grote hijskranen om de brug te verwijderen en aan het eind van de week terug te plaatsen. Dat levert dus weer een afsluiting op. De zuidelijke ringweg is dan vanaf dinsdagavond 22.00 uur dicht tot de ochtend van maandag 1 mei. Het verkeer wordt dan omgeleid via de overige ringwegen. Via de Europaweg kan het verkeer nog wel de ring op rijden richting het Julianaplein, maar deze weg wordt waarschijnlijk erg druk. Een rondje ringwegen is volgens Aanpak Ring-Zuid de beste optie.