Disney-expositie in Forum voortvarend van start: “Dit weekend allerlei leuke activiteiten”

Foto: Paul Blom

De Disney-expositie in Forum Groningen is zaterdag voortvarend van start gegaan. Vrijdag vond de officiële opening plaats, vanaf zaterdag kunnen bezoekers een bezoekje brengen aan de expositie.

“Bezoekersaantallen hebben we op dit moment nog niet”, vertelt woordvoerder Yvet de Boer van Forum Groningen. “Maar onze indruk is dat het zaterdag goed bezocht is. Dit weekend hebben we ook allerei activiteiten rond de expositie. Zo kunnen bezoekers die verkleed zijn als een Disney-figuur gratis naar binnen. Ook hebben we dit weekend een live-tekenaar die aan het werk is, en zondag hebben we een popkoor dat Disney-nummers zingt.”

Het bezoek aan de expositie is een bezoek aan je kindertijd. Pinokkio, Robin Hood, Mickey Mouse. Walt Disney Animation Studios weet al decennia lang jong en oud te betoveren. Op de expositie in Forum Groningen krijgen bezoekers de kans om de wereld achter de magie te ontdekken. Storyboards, concepttekeningen, animatietekeningen, achtergrond-schilderijen en video’s tonen het creatieve proces achter iconische momenten. De tentoonstelling ‘Disney – Telling Timeless Stories’ is tot 10 september te zien.

