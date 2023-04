“Dinsdag flinke zonnige perioden, in het Paasweekend kans op een bui”

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen flink zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt vanaf Witte Donderdag de kans op een bui toe.

“Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden en trekken er soms een paar dunne wolkenvelden over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 8 of 9 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht van dinsdag op woensdag is er lichte vorst met minimumtemperaturen tussen -1 en lokaal -4 graden. Woensdag is er opnieuw veel zon met in de loop van de dag een paar stapelwolken. Het wordt 9 of 10 graden bij een zwakke zuidoostenwind, rond windkracht 2. In de nacht naar donderdag minima rond het vriespunt.”

“Witte Donderdag begint droog met eerst zo nu en dan zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking echter toe en in de namiddag volgt er regen. Het wordt 10 of 11 graden. In de nacht naar Goede Vrijdag ruim boven nul. Op Goede Vrijdag is er af en toe zon maar is er ook kans op een bui. Het wordt wat milder met 11 tot 13 graden en er staat niet al te veel wind. Het Paasweekend geeft zowel op Stille Zaterdag als Paaszondag waarschijnlijk droog weer, al is de kans op een bui niet helemaal nul. Verder zijn er, vooral op Stille Zaterdag perioden met zon en wordt het 12 of 13 graden. Paasmaandag zijn de veranderingen klein. Ook dan is de kans op regen niet groot en is het met 13 of 14 graden tamelijk mild.”

