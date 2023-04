“Dinsdag flinke perioden met zon, later in de week regen”

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen nog zien, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we in de tweede helft van de week te maken met regen en bewolking.

“Dinsdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door enkele wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 13 graden bij een matige noordoostenwind, kracht 3 tot 4. Op woensdag is het vrij zonnig en droog. Het wordt 13 of 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, kracht 4 tot 5. Op donderdag is het grijs, zijn er perioden met lichte regen, en is het waterkoud bij 8 of 9 graden. Verder waait er een stevige en koude oostenwind, kracht 4 tot 5.”

“Op vrijdag is het rustig weer. Aanvankelijk is er veel bewolking en nog altijd kans op lichte regen. In de middag verdwijnt de regen en wordt de wolkendeken dunner. De zon breekt af en te door en het wordt 16 of 17 graden. Het is rustig weer. Op zaterdag is het lente met eerst zon en later op de dag kans op een bui. Er wordt erg zachte lucht aangevoerd, lokaal kan het zelfs 20 graden worden. Zondag doet de temperatuur weer een stap terug en wordt het ongeveer 13 tot 15 graden. Verder is het wisselend bewolkt en is er kans op een bui.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.