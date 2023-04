“Dinsdag buien en af en toe zon, op Koningsdag vrijwel overal droog”

Foto: Wouter Holsappel

De komende dagen hebben we nog te maken met buien. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat het op Koningsdag vrijwel overal droog is.

“Dinsdag vallen er een paar buien en schijnt af en toe de zon”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag verdwijnen de meeste buien en klaar het meer en meer op. Het wordt 9 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, kracht 4 tot 5. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er opklaringen en minimumtemperaturen dichtbij het vriespunt. Daarbij is er kans op grondvorst. Op woensdag overheersen wolken, kan er eerst nog een enkel buitje vallen, maar breekt de zon ook af en toe door. Het is rustig weer maar ook fris bij 9 graden als maximum. In de avond en nacht winnen opklaringen terrein en koelt het af naar waarden rond het vriespunt, met op uitgebreide schaal grondvorst.”

Koningsdag

“Op Koningsdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn wolkenvelden, eerst is er kans op een mistbank en verder kan de zon zo nu en dan doorbreken. Het wordt een graad of 12 en het is rustig weer bij een zwakke of hooguit matige oostenwind, kracht 1 tot 3. In de avond houdt het rustige en droge weer aan waarbij het in de nacht afkoelt naar 5 graden. Vrijdag kan de dag nog met wat regen beginnen maar al snel wordt het droog. Met een zo nu en dan doorbrekende zon wordt het 12 graden. De wind uit het oosten tot noordoosten is zwak of matig, kracht 2 of 3.”

Onzekerheid

“Tijdens het weekend rukt zachte lucht vanuit Frankrijk op richting ons land. Het is echter de vraag hoever het tot ons land weet door te dringen. Zaterdag lijkt het bij ons een graad of 13 of 14 te worden, terwijl Limburg de 20 graden kan halen. Daarbij is het droog weer met wolken en af en toe zon. Zondag zijn de veranderingen klein. Het is droog en rustig weer bij 13 tot 16 graden. Daarbij aantekenend dat de temperatuurverwachting aan grote onzekerheid onderhevig is. Dat komt omdat we ons in een soort luchtdrukvacuüm bevinden. Ofwel: een ‘zadelgebied’. De komende dagen meer duidelijkheid hierover.”

