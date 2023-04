‘Dinsdag bewolkt en buien, eind van de week meer ruimte voor de zon’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen vallen er geregeld buien. Aan het einde van de week komt de zon vaker tevoorschijn.

Dinsdag is het bewolkt en vallen er verspreid over de dag buien. In de middag kan de zon even tevoorschijn komen, in de avond is het goeddeels droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 of 10 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke richting. De nacht van dinsdag op woensdag verloopt ook droog waarbij de minimumtemperatuur rond de 6 graden komt te liggen.

Op woensdag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 11 of 12 graden. In de middag kan de zon zich even laten zien. Op donderdag zijn de verschillen klein, maar krijgt de zon meer ruimte. Vrijdag lijkt een nagenoeg droge dag te gaan worden met flink wat ruimte voor de zon. Dan wordt het 12 of 13 graden.