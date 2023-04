Dimitri uit Stad gaat uitdaging aan: “Het wordt alleen maar vette meuk”

Voor twee weken lang alleen maar ongezond eten en zo weinig mogelijk bewegen. Dimitri van Tuijl uit Stad gaat het doen. In samenwerking met FC Groningen gaat hij deze uitdaging aan om te kijken wat het zowel fysiek als mentaal met hem doet. Hoe het proces uiteindelijk verloopt, zal hij later op zijn YouTube-kanaal plaatsen.

In het dagelijks leven is Dimitri journalist, maar nu gaat hij ook deze uitdaging aan. “Ik las laatst dat ongeveer de helft van Nederland overgewicht heeft”, zegt Dimitri. “Zelf ben ik altijd bezig met sporten en mij fit voelen, dus ik wilde wel eens weten hoe het is om totaal niet fit te zijn.”

Dimitri krijgt de hulp van experts van FC Groningen om te kijken hoe het nu gesteld is met zijn lichaam en hoe hij zich voelt. “Op korte termijn gaat hij merken dat hij meer vermoeid is”, zegt lifestyle coach Silke Vink. “Het zou kunnen dat hij minder productief is en lastig in slaap komt.”

‘Ik denk dat ik van ellendigheid neerval’

Om te kijken hoe fit Dimitri is, deed hij een shuttle run test met sportwetenschapper Mees van der Linde. “Hij hield het goed vol. Het viel mij niet tegen”, concludeert Mees. “Omdat hij het zo extreem gaat aanpakken met het slecht eten en niet bewegen, denk ik dat er grote verschillen te zien zijn over twee weken.”

Dimitri blikt niet hoopvol vooruit richting een herhaling van de test over een paar weken. “Ik zei al tegen mijn cameraman dat ik blij zou zijn als ik dan tot de helft kom van wat ik nu haalde. Ik denk dat ik van ellendigheid neerval.” Hij verwacht ook dat het uiteindelijk een lastige periode gaat worden. “De eerste vijf à zes dagen zijn wel te doen, maar ik blijf ook volledig werken dus mijn ritme verandert niet. Ik verwacht dat ik na een week wel gesloopt ben.”

De video over Dimitri zijn uitdaging zal later te zien zijn op YouTube.