Dierenopvang haalt 61 konijnen uit schuur: “Situaties met veel dieren op één plek komen we steeds vaker tegen”

Foto: Sandra Dierenopvangcentrum

Stichting Dierenopvangcentrum Groningen heeft maandag 61 konijnen uit een schuur gehaald. De konijnen verbleven eerder in een woning. Situaties met veel dieren op één locatie komen ze bij de opvangcentra steeds vaker tegen.

“Deze konijnen verbleven in een schuur”, vertelt Sandra Beijert van Dierenopvangcentrum Groningen. “Het gaat om een situatie die uit de hand is gelopen. De eigenaar kampt met gezondheidsproblemen, en de konijnen gingen hun gang. Ze hadden de afrastering helemaal kapot gevreten waardoor de dieren bij elkaar konden komen. Op een gegeven moment heeft een familielid ingegrepen en heeft de konijnen er weggehaald en heeft ons gecontact. Er werd verteld dat het om ongeveer 20 tot 25 konijnen ging. Toen we echter op de locatie arriveerden, en de dieren gingen tellen, bleek het om 61 dieren te gaan. Daarvan zijn er 22 voedster en die zijn vrijwel allemaal drachtig.”

Sandra Beijert (Dierenopvangcentrum Groningen): “Donaties en voer zijn welkom”

Beijert vertelt dat de dieren mee zijn genomen naar het opvangcentrum aan de Oude Adorperweg. “We hebben ze geplaatst in hokken buiten. Morgen zullen ze naar een andere ruimte verplaats worden, waarbij we ze ook nog gaan onderzoeken op wondjes.” Het opvangcentrum wil ook een oproep doen: “De bedoeling is dat deze dieren over een bepaalde termijn herplaatst worden. Mensen die dus een konijntje willen hebben, die mogen zich melden bij ons. En dat geldt ook voor donaties en voer. Dat zouden we echt heel goed kunnen gebruiken.”

“Situaties lopen vaker uit de hand”

Bij Dierenopvangcentrum maken ze zich ondertussen zorgen. Men komt steeds vaker situaties tegen waarbij er veel dieren in een woning of ruimte verblijven. “Als je het vergelijkt met vijf of tien jaar geleden, dan komt het inderdaad vaker voor. En hoe dat komt? Situaties lopen vaker uit de hand of mensen weten niet hoe ze met dieren om moeten gaan? En er is ook een gevoel van schaamte. Als het uit de hand loopt dan denken de mensen, we gaan het zelf oplossen. Maar als je dan niet snel ingrijpt, dan wordt het alleen maar erger.”

Ruim vierhonderd cavia’s in woning in Zwolle

In februari schoot Dierenopvangcentrum Groningen te hulp bij een situatie in Overijssel. In een woning in Zwolle werden ruim vierhonderd verwaarloosde cavia’s aangetroffen. De dieren werden in eerste instantie overgebracht naar dierenopvang Flappus in de Hanzestad. Omdat het er echter zoveel waren schoot men vanuit Groningen te hulp. Ruim honderd cavia’s gingen uiteindelijk mee naar de Martinistad.





Zowel Dierenopvangcentrum Groningen als Bikers For Animals komen steeds vaker situaties tegen waarbij er veel dieren op één adres verblijven. Foto: Esi Grünhagen via Pixabay

René Perdok (Bikers for Animals): “Mensen kunnen niet begrijpen dat wanneer een mannetje bij een vrouwtje gezet wordt dat er dan jongen komen”

René Perdok runt in Borgsweer Bikers for Animals, een dierenopvanglocatie. Hij herkent het geluid: “Dieren worden tegenwoordig steeds vaker als een gebruiksartikel gezien. Een wegwerpartikel. Je neemt een dier, maar het wordt ook weer heel snel weggedaan. En men staat geen enkel moment stil bij de gevolgen. Mensen kunnen niet begrijpen dat als ze een mannetje en een vrouwtje bij elkaar zetten dat er dan jongen komen. Konijnen zijn al vrij snel geslachtsrijp, en als zo’n situatie ontstaat dan kan het heel snel gaan. Dat zie je nu ook in de casus die Yvonne tegen is gekomen.”

“Voorlichtingslessen en lezingen geven”

Perdok wil mensen vragen goed na te denken wanneer ze dieren nemen: “Ik vind de situatie ook zo zorgelijk dat ik lezingen en voorlichting wil geven. Dat we gewoon laten zien wat voor ellende het kan veroorzaken. Bij mij zit het bijvoorbeeld hier nu helemaal vol. Er is nog wel ruimte voor spoedgevallen, maar voor de rest heb ik geen ruimte meer. Komende woensdag ga ik een voorlichtingsles geven aan scholieren van een vo-school in Appingedam. Ik wil duidelijk maken welke ellende je aanricht als je dieren niet goed verzorgt.”

“Donaties zijn welkom”

Ook in Borgsweer zijn donaties welkom om het bedrijf draaiende te houden: “Voer kopen we liever zelf. Wij maken voor de dieren gebruik van een speciaal type voer, waarbij we niet willen dat er afgewisseld wordt met andere soorten. We willen echt het beste voor onze dieren. Maar donaties zijn zeker welkom. En dat geldt ook voor mensen die een dier van ons over willen nemen.” Bikers for Animals is te vinden aan de Schepperbuurt 53 in Borgsweer.