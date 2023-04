Dertig Groningse bedrijven gaan samenwerken voor meer ‘circulaire’ economie

Foto: Catherine Weetman via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Zo’n dertig Groningse bedrijven hebben donderdag hun handtekening gezet onder het startdocument voor de oprichting van de Vereniging Circulair Groningen.

Het officiële startschot werd in februari al gegeven tijdens de Week van de Circulaire Economie, maar donderdag werd in de Eemshaven de oprichting van de vereniging officieel verricht tijdens de eerste algemene ledenvergadering. Daar werd ook het eerste bestuur aangesteld, bestaande uit onder meer bestuurders van Nijestee, de Rijksuniversiteit Groningen, afvalverwerker Omrin, de Rabobank en Groningen Seaports.

De vereniging is bedoel om de overstap naar de circulaire economie in de provincie te versnellen. Dat betekent dat de betrokken onderwijsinstellingen, overheden en (maatschappelijke) organisaties projecten gaan organiseren en kennis uit gaan wisselen. De samenwerking moet ervoor gaan zorgen dat er minder grondstoffen worden verspild, meer wordt hergebruikt en afval zo wordt gerecycled dat wat overblijft geen schade aanricht aan de natuur.

De Vereniging Circulair Groningen wordt gecoördineerd door een programmabureau, met Bart Volkers als kwartiermaker: “De vereniging kent een vliegende start, vooral doordat er veel enthousiasme en energie is vanuit het bedrijfsleven. Veel Groningse organisaties zijn al met circulaire economie bezig. We kunnen daarop doorbouwen en snel van start.” Dat beaamt bestuurslid Heleen van Wijk (Groningen Seaports): “Het is een mooie samenwerking tussen alle verschillende partijen in het ecosysteem, echt getrokken vanuit het bedrijfsleven. We zijn daarnaast ontzettend verheugd met het brede draagvlak dat er voor de vereniging is.”

De dertig deelnemende bedrijven hebben de deur nog niet dicht gedaan voor nieuwe leden. Bedrijven die mee willen doen, kunnen zich nog steeds aanmelden.