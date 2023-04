Dennis van der Ree geeft nog niet op: ‘Daar kan ik verder niet zoveel mee’

FC Groningen heeft nog zes wedstrijden in de eredivisie over om het tij te keren. Zaterdagavond wacht om 18.45 uur de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. En hoe slecht het er ook voor staat, hoofdtrainer Dennis van der Ree blijft vertrouwen houden in een goede afloop.

Met nog zes wedstrijden te spelen staat Groningen zeven punten achter op de 16e plaats, die recht geeft op het spelen van promotie/degradatie play-offs en acht punten achter op de veilige 15e plaats. “Ik zie wat ik zie op de training. Op de training staat er misschien niet zoveel druk op als in de wedstrijd, maar het is niet zo dat de spelers zeggen van: we zien het niet meer zitten,” aldus trainer Dennis van der Ree.

De trainer denkt er niet over na om zelf de handoek in de ring te gooien: “Ik snap dat dit soort vragen komen. Dat wordt dan een beetje gevoed omdat het niet goed gaat. Maar daar kan ik verder niet zoveel mee. Ik kan het alleen doen met wat ik hier hoor en hier voel, en dat is positief,” vertelt Van der Ree.

“Het zou een beetje raar zijn als de trainer gaat opgeven en dan tegen de spelers gaat zeggen dat zij nog door moeten gaan. Dus ik geef zeker niet op. Ik laat de jongens niet in de steek. Wat andere mensen daarvan vinden moeten ze vooral zelf vinden,” besluit de trainer.