Den Haag biedt 20 miljard om ‘ereschuld’ naar Groningen in te lossen (update)

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

Het kabinet zou twintig miljard euro over hebben om de ‘ereschuld’ naar Groningen voor de jarenlange problematiek door de gaswinning. Dat zeggen verschillende bronnen rond de regering tegen de NOS.

Dat bod is een stuk lager dan de dertig miljard euro die de regio eind maart eiste van Den Haag. Het bod lijkt dan ook in overeenstemming met de reactie van René Paas van afgelopen woensdag, toen hij sprak over een ‘groot gat’ tussen de wensen van Groningen en die van Den Haag na het ruim vijf uur durende overleg met een kabinetsdelegatie van afgelopen dinsdagavond.

De twintig miljard euro die het kabinet voor ogen heeft, is bedoeld voor een langdurige (generatielange) aanpak. Het geld is niet alleen voor directe compensatie van de Groningers, maar ook voor infrastructurele projecten en het bevorderen van de kansgelijkheid.

Dat betekent dat het Kabinet het geld ook wil gebruiken om de fysieke en mentale schade door de aardbevingen te herstellen. De regio wil juist dat het compensatiebedrag van dertig miljard euro losstaat van het geld wat nodig is voor de versterking en het schadeherstel in het bevingsgebied.

Volgens de NOS praat het kabinet vrijdag over de conclusies van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen en de benodigde miljarden voor compensatie.