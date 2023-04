Degradatie komt dichterbij voor FC Groningen na nederlaag tegen Fortuna Sittard

Foto: Andor Heij

FC Groningen heeft zondagmiddag in Limburg met 3-1 verloren van Fortuna Sittard. FC Groningen bleef 17e. Het gat met de veilige 15e plaats in de eredivisie is daardoor gegroeid naar zeven punten.

FC Groningen kwam al na drie minuten op achterstand door een doelpunt van Cordoba. Groningen had veel balbezit, maar veel kansen ontstonden er niet. Cordoba maakte op slag van rust de tweede voor Fortuna Sittard.

FC Groningen was na de pauze gevaarlijker, maar een paar goede kansen, waaronder een bal op de paal van Määttä werden om zeep geholpen. Pepi was na 75 minuten via de binnenkant van de paal wel trefzeker: 2-1. De gelijkmaker wilde niet vallen, omdat Groningen geen echte kansen meer kreeg. Gladon maakte er in blessuretijd zelfs 3-1 van.

FC Groningen heeft nog zeven wedstrijden om degradatie te voorkomen. Vrijdag speelt FC Groningen thuis tegen FC Utrecht.