Deelnemers gezocht voor Hackathlon voor gezonder Noord-Nederland

Foto: Joris van Tweel

Mensen die een goed idee hebben voor een gezonder Noord-Nederland kunnen zich aanmelden voor een Hackathlon. Er is 25 duizend euro aan prijzengeld beschikbaar.

De Hackathlon Meer Gezonde Jaren vindt plaats in het House of Connections, het voormalige pand van V&D aan de Grote Markt. Mensen met een goed idee voor een gezonder Noord-Nederland waar ze echt mee aan de slag willen, kunnen zich nu opgeven. De winnaars kunnen het prijzengeld gebruiken voor het daadwerkelijk uitvoeren van hun idee.

Hi! Hoord, de organisatie achter de Hackathlon, is een samenwerking van het UMCG, Aletta Jacobs School of Public Health, het Centre of Expertise Healthy Ageing (Hanze) en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland. De zorgkosten in ons land rijzen de pan uit, stelt Hi! Noord. Op dezelfde voet doorgaan is geen optie. Daarom zoekt de organisatie mensen die heel anders durven denken om de transitie van zorg naar gezondheid te versnellen.

Tijdens de Hackathlon gaan teams in korte tijd een groot vraagstuk op het gebied van gezondheid proberen samen op te lossen. Ze komen daarbij in contact met experts die kunnen helpen hun idee te realiseren. Aanmelden kan uiterlijk 17 april. Meer informatie is te vinden op de website https://festival.hinoord.nl/hackathon/ .