Deelfietsen Go Sharing zijn weer terug in Groningen

Foto Patrick Wind. Go Sharing fietsen terug in Groningen

De elektrische deelfietsen van Go Sharing zijn weer in de stad te vinden. De fietsen zijn ook al te gebruiken.

Go Sharing is overgenomen door het Turkse bedrijf BinBin, waardoor de deelfietsen kunnen terug keren in Groningen.

Go Sharing haalde begin februari haar deelfietsen grotendeels weg uit Groningen, nadat het bedrijf in financiële moeilijkheden kwam. Zusterbedrijf GreenMo, waar bedrijven en particulieren elektrische scooters kunnen leasen, ging zelfs failliet. De driehonderd deelfietsen in Groningen stonden sinds september in de stad, samen met een gelijk aantal fietsen van aanbieder Bolt.

Go Sharing en Bolt hadden beiden nog voor twee jaar een vergunning om de fietsen aan te bieden in de gemeente.