‘De vrouwtjeskonijnen zijn door een stichting geadopteerd, nu de rammelaars nog’

Stichting Dierenopvangcentrum Groningen heeft afgelopen maandag 61 konijnen uit een schuur weggehaald, de omstandigheden van de knaagdieren waren niet goed. Inmiddels is het adoptieproces in volle gang.

‘Wij werden gebeld met de mededeling dat het om 25 konijnen ging, dit bleken er meer te zijn. De konijnen werden waarschijnlijk als hobby gehouden maar dat is een beetje uit de hand gelopen. De konijnen zijn door de kooien heen wezen knagen, waardoor ze uiteindelijk allemaal bij elkaar zijn gekomen.’ vertelt Sandra Beijert van het Dierenopvangcentrum. Konijnen planten zich erg snel voor waardoor waarschijnlijk alle vrouwetjeskonijnen, oftewel de voedsters, drachtig zijn. ‘Meestal krijgen ze zes tot acht jongen dus dat kunnen er echt heel veel worden’.

Adoptie

De geredde konijnen waren volgens de stichting niet ondervoed, maar hadden wel veel bijtwonden. ‘Ze waren in redelijke staat maar hebben vanwege het vechten wel veel bijtwonden. De mannetjes zaten natuurlijk allemaal op elkaar.’ De stichting hoopt dan ook dat de konijnen een warm huisje krijgen. ‘De konijnen gaan in paren. Het zijn groepsdieren.’ Een andere stichting heeft de voedsters inmiddels opgehaald, maar de rammelaars zijn nog beschikbaar voor adoptie. ‘We gaan ze ook allemaal castreren.’

Doneren

Mocht het adopteren van twee konijnen iets te veel van het goede zijn, de opvang kan alle steun goed gebruiken. ‘We hebben mensen gevraagd of ze voer en hooi willen doneren, dan komen we al een heel eind.’ Ook een financiële donatie is welkom: ‘Wij krijgen al een tijdje geen subsidie meer dus we zijn afhankelijk van donaties en giften van mensen.’