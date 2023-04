De Vaandeldrager van Rembrandt hangt in het Groninger Museum: ‘Mooi hé?’

De Vaandeldrager hangend in het Groninger Museum (foto: Mirre van de Klok)

Vanaf dinsdag hangt het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt in het Groninger Museum. Het schilderij uit 1636 is een aantal weken te bekijken voordat het permanent in het Rijksmuseum in Amsterdam komt te hangen.

Het Groninger Museum is de laatste locatie van de ‘Rembrandts Vaandeldrager On Tour’. Het schilderij is het afgelopen jaar in alle andere 11 provincies getoond en nu dus ook in Groningen. Directeur Andreas Blühm is blij dat het schilderij van 175 miljoen veilig op zijn plek hangt: ‘Het is altijd spannend, maar het Rijksmuseum heeft het vervoer zo goed geregeld, daar heb je alle vertrouwen in.’ Het Groninger Museum toont De Vaandeldrager in combinatie met twee andere werken van kunstenaars David LaChapelle en JR.

Zelfportret

Rembrandt schilderde De Vaandeldrager in 1636. Hij portretteerde zichzelf op 30-jarige leeftijd in historisch kostuum. In 2022 werd De Vaandeldrager door de Nederlandse staat van de bekende Rothshild-bankiersfamilie, die het schilderij in 1840 kocht. Eigenlijk wilde Frankrijk het schilderij kopen en markeerde het zelfs als ‘nationale schat’. Maar omdat de staat en het Louvre het geld niet bij elkaar kregen, kreeg Nederland een optie op het schilderij. Met steun van Vereniging Rembrandt, de VriendenLoterij en het Rijksmuseum Fonds werd de 175 miljoen bij elkaar gebracht om het werk aan te kopen.

Gratis

Het schilderij is voor iedereen gratis te bekijken is te zien tot 7 mei.