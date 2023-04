De scenario’s: FC Groningen kan over twee weken degraderen, maar mag nog hopen

Het grote rekenen is begonnen. Kan FC Groningen nog in de Eredivisie blijven, of is degradatie over twee weken al definitief? Om je alle rekensommen te besparen, zetten wij alle scenario’s even op een rijtje.

De Groningers staan momenteel, met nog vijf wedstrijden te gaan, zeventiende in de Eredivisie. Plek zeventien en achttien betekenen rechtstreekse degradatie, waar plek zestien recht geeft op een plaats in de nacompetitie tegen de beste ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie. Plek vijftien staat gelijk aan directe handhaving.

De stand:

15. Excelsior (27 punten)

16. FC Emmen (25 punten)

17. FC Groningen (17 punten)

18. SC Cambuur (16 punten)

Wanneer kan FC Groningen op z’n vroegst degraderen?

Na de wedstrijd van vanavond neemt FC Groningen het over twee weken op tegen Go Ahead Eagles. Het is (helaas) een reële mogelijkheid dat dan al het doek valt voor de FC. Dit zijn de scenario’s:

Als de mannen van trainer Dennis van der Ree vanavond verliezen van NEC en ook op bezoek bij Go Ahead Eagles tegen een nederlaag aanlopen, voldoen twee gelijke spellen voor FC Emmen om FC Groningen te laten degraderen. Maar dan moeten de Drentenaren nog wel eventjes gelijkspelen. Dat moet dan vanavond gebeuren op bezoek bij SC Heerenveen en ook tijdens de volgende speelronde in eigen huis tegen FC Twente. Als FC Emmen een van de komende twee wedstrijden wint, heeft FC Groningen zelfs aan een gelijkspel niet genoeg om over twee weken niet te degraderen. FC Groningen moet dan minimaal twee keer gelijkspelen of een overwinning boeken om in leven te blijven.

Hoop op directe handhaving kan na vanavond voorbij zijn

Ja, we hadden gehoopt dat het niet zo was, maar het gat naar concurrent Excelsior is momenteel tien punten. Mocht dat gat oplopen naar dertien punten, is directe handhaving een onmogelijkheid. Wanneer FC Groningen verliest van NEC en Excelsior later vanavond wint op bezoek bij nummer veertien Vitesse, mag de Trots van het Noorden alleen nog hopen op een plek in de nacompetitie.

Denk nou eens eem positief!

Oké! Je hebt gelijk ook. Het is zeker nog niet voorbij voor FC Groningen. De wereld kan er na vanavond alweer iets rooskleuriger uitzien voor een ieder die de club uit stad en ommeland een warm hart toedraagt. Hoe dat eruit kan zien?

“Het is de negentigste minuut. Arbiter Martens wijst naar de stip. Ricardo Pepi legt aan en de Groene Kathedraal ontploft. Grijpt FC Groningen haar laatste strohalm? FC Emmen verloor immers eerder deze avond met 2-1 op bezoek bij SC Heerenveen. Het gat bedraagt slechts vijf punten met nog vier wedstrijden te gaan.”

De programma’s

FC Emmen neemt het na dit weekend nog op tegen nummer zes FC Twente (thuis), nummer vier AZ (uit), koploper Feyenoord (thuis) en de nummer zeven FC Utrecht (uit). FC Groningen heeft het wat makkelijker. Over twee weken speelt de Trots van het Noorden in Deventer tegen nummer elf Go Ahead Eagles, waarna nummer twee Ajax (thuis), nummer 13 Vitesse (uit) en nummer vijf Sparta (thuis) volgen. Een mogelijke achterstand van vijf punten inhalen is een heel lastige opgave, maar niet een onmogelijke.