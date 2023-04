De Onlanden lichtpuntje in Nederlandse natuur: “Hier wordt de boswachter wel blij van”

Een opvallend lichtpuntje in een verder negatief rapport over de staat van de natuur in Nederland. Natuurgebied De Onlanden, de achtertuin van de stad Groningen, doet het juist heel erg goed.

Het gebied bestaat nog helemaal niet zo lang. Pas in 2012 werden de dijken van het Peizerdiep en Eelderdiep doorgestoken. Het water stroomde het natuurgebied in Noord-Drenthe binnen en zo ontstonden De Onlanden, een plek waar menig Groninger graag de provinciegrens oversteekt om tijdelijk te vertoeven.

Boswachter Bart Zwiers was al bij de geboorte van De Onlanden en verklaart waarom het gebied zo’n succes is: “Het geheim van De Onlanden is dat het groot is”, vertelt hij. “De combinatie van verschillende gebieden [moeras, riet, water en weilanden] maakt dit de perfecte leefomgeving van heel veel soorten.”

Vooral moerasvogels wisten sinds de verandering van het gebied De Onlanden te vinden. Ook bijzondere exemplaren zoals de roerdomp, maar ook dieren al de das en de otter hebben zich definitief gevestigd in De Onlanden.