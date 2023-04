De Kunstwerf dingt mee naar architectuurprijs voor ‘Beste Gebouw van het Jaar’

De Kunstwerf aan de Bloemsingel is genomineerd voor de BNA Architectuurprijs. Dat maakte de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus maandagmiddag bekend.

De jury nomineerde de Kunstwerf uit in totaal 109 inzendingen voor de prijs. Samen met twee andere genomineerden dingt de Kunstwerf mee naar de prijs in de categorie ‘Stimulerende Omgevingen’. De Kunstwerf moet meer stemmen krijgen dan het Huis van de gemeente Voorst in Twello en het Jakoba Mulderhuis in Amsterdam.

De Kunstwerf werd in september vorig jaar geopend. In het gebouw hebben diverse culturele instellingen (Club Guy & Roni, Noord-Nederlands Toneel, NITE, De Steeg, De Noordelingen, Het Houten Huis, Jonge Harten, Noordpool Orkest en Gebied-B) oefenruimtes en werkplaatsen, onder meer om met elkaar samen te kunnen werken.

De prijs voor ‘Beste Gebouw van het Jaar’ van BNA wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt aan architectenbureaus die opdrachtgevers en samenleving meerwaarde bieden. De prijs is dus niet alleen voor de vorm van het gebouw, maar ook voor de gebruiksvriendelijkheid en de maatschappelijke meerwaarde van het ontwerp.

Het winnende BNA Beste Gebouw van het Jaar wordt bekendgemaakt op 11 mei.