De Groningse band The Vices brengt nieuw album “Unknown Affairs” uit

The Vices in de Oosterpoort, fotograaf: Ben Houdijk

Vakblad OOR omschrijft The Vices als een eigentijdse zapp band die bij vlagen doet denken aan The Pixies, The Beatles, Fatal Flowers en Television.

“Het is britpop meets surfrock”, vertelt gitarist en toetsenist Jonathan Kruizenga. We hebben veel naar de band The Strokes geluisterd en daar hebben we inspiratie uit gehaald. Een van onze bandleden kwam ermee aan. We zijn niet bewust muziek gaan maken die lijkt op deze stijl, maar de muziek waar je naar luistert gaat uiteindelijk wel een rol spelen in de muziek die je produceert.

Een rustiger album

De nummers op het nieuwe album zijn rustiger dan op het vorige album. Dit betekent niet dat ze een andere weg inslaan. “We hebben hier niet bewust voor gekozen”, zegt Kruizenga. Op het nieuwe album staan ook een aantal hardere nummers. Een album is eigenlijk een momentopname en je gaat mee met wat er op dat moment is.

Touren door Amerika

The Vices hebben de afgelopen tijd getourd. “We zijn laatst naar Berlijn geweest en toen zijn we meteen doorgegaan naar Amerika, want we hadden een optreden in New York.” Daarnaast hebben ze ook opgetreden in Austin, Texas. Aankomende week staan ze in Eindhoven, vrijdag in Paradiso Amsterdam en zaterdag sluiten ze af in onze eigen stad. Ze spelen nog steeds graag in Groningen.

Het nieuwe album van The Vices is te koop in verschillende platenzaken en natuurlijk kun je het allemaal beluisteren via verschillende streamingdiensten.

Aan het eind van het interview hoor je de nieuwe single “At Least That’s What They’re Saying”.

Jonathan Kruizenga was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: