Daan Brandenbarg nieuwe fractievoorzitter SP

Daan Brandenbarg is de nieuwe fractievoorzitter voor de SP in de Groningse gemeenteraad. De 38-jarige Brandenbarg volgt Jimmy Dijk op die vorige week benoemd werd tot Tweede Kamerlid voor de SP.

Brandenbarg zit sinds 2015 in de gemeenteraad en was eerder al tien jaar afdelingsvoorzitter van de partij. Hij was ook één van de onderhandelaars namens de SP van het huidige coalitieakkoord in de gemeente. Brandenbarg: “Terwijl grote bedrijven recordwinsten maken en het aantal miljonairs blijft toenemen, kunnen veel Groningers de stijgende prijzen niet meer betalen. Het is de dure plicht van de SP om samen met mensen de strijd aan te gaan voor betaalbare woningen, goede zorg en een fatsoenlijk inkomen. Ik draag daar graag in deze functie mijn steentje aan bij.”

De nieuwe fractievoorzitter: “Ons werk in de gemeenteraad en onze plek in het college van B&W zijn middelen voor onze partij. Maar uiteindelijk dwingen mensen die samen in actie komen politieke veranderingen af, dat wordt mij tijdens de vele acties met huurders, schoonmakers, zorgwerkers, jongeren en al die anderen steeds weer duidelijk. Daarom blijven we actief in buurten, dorpen en op straat.”

In het dagelijks leven is Brandenbarg universitair docent en onderzoeker in het UMCG.