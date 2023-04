Crowdfundingsactie voor zieke Quinn (4) heeft al ruim 45.000 euro opgebracht

Een crowdfundingsactie voor de zieke 4-jarige Quinn heeft al ruim 45.000 euro opgehaald. Het streefbedrag van de actie ligt op 100.000 euro. Het geld gaat onder andere gebruikt worden om de woning aan te passen.

Het leven van Quinn en zijn ouders kwam begin vorig jaar compleet op zijn kop te staan. In de nacht voor Moederdag werd Quinn erg overstuur wakker. Al snel hadden de ouders, Stan en Iris, in de gaten dat er iets goed mis was. In allerijl spoedde men zich naar het ziekenhuis. Daar bleek dat Quinn getroffen was door een herseninfarct, een gevolg van het waterpokkenvirus. Quinn was op dat moment nog maar nauwelijks aanspreekbaar en niet meer in staat om op zijn benen te staan. Het kind werd daarop overgebracht naar het UMCG.

“Strijdlust is bewonderenswaardig”

Daar kwam men enkele dagen later tot de ontdekking dat een groot deel van Quinn zijn hersenstam was afgestorven en dat het met de aansturing van zijn lichaam niet meer goed zou komen. Op dit moment wordt de jongen behandeld in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. “In het begin was hij alleen in staat om met zijn ogen te bewegen, wat zeer beangstigend was voor hem”, wordt geschreven op de crowdfundingspagina. “Hoe leg je een kindje van 4 jaar uit wat hem overkomen is? Dat Quinn pijn had en dit niet duidelijk kon maken was dan ook zo verdrietig. De strijdlust die een jongetje van 4 heeft is bewonderenswaardig. Ondanks dat zijn diagnose niet veel hoop gaf is het hem gelukt om weer te lachen zoals hij dat altijd kon en zijn rechter hand een beetje te gebruiken. Ondanks deze dappere stappen, zal Quinn niet meer in staat zijn zelfstandig te bewegen, te lopen of te praten.”

Aangepaste auto

Ondertussen loopt het gezin tegen de grenzen van het zorgsysteem aan. Men wordt onvoldoende ondersteund en een groot deel van de kosten zullen ze zelf moeten betalen. Daarbij is er ook een flink bedrag nodig om de eigen woning te verbouwen zodat Quinn weer thuis kan wonen. Bovendien is een aangepaste auto nodig waar Quinn geheel met rolstoel in vervoerd kan worden. Ook wil men een fiets aanschaffen waarmee de jongen zijn spieren kan stimuleren.

De crowdfundingsactie is op deze pagina te vinden.