Concerten bij EM2 voortaan op zelfopgewekte zonnestroom: “Het is pionieren, maar ontzettend tof”

De elektriciteit die nodig is voor concerten en evenementen bij EM2 is sinds dit weekend afkomstig van zonnepanelen die op het dak van het gebouw liggen. Daarmee is EM2 het eerste poppodium dat zijn eigen energie opwerkt. Eigenaar Chris Garrit is trots.

Hoi Chris! In januari hebben we ook met je over dit onderwerp gesproken. Toen was het nog volop pionieren. En inmiddels heeft dus de omschakeling plaatsgevonden …

“Klopt. De afgelopen periode hebben we testen gedaan. En dat is boven verwachting goed verlopen. Dit weekend hebben we onze zonnestroom-installatie officieel geopend, waardoor EM2 vanaf nu dag en nacht op zonnestroom draait. Daarvoor liggen er 136 zonnepanelen op het dak en hebben we 50kw-accu’s geïnstalleerd waar de stroom in wordt opgeslagen. Deze accu’s bevinden zich in een ruimte, naast het pand.”

Hoe werkt zoiets? Kun je een praktijkvoorbeeld geven?

“Vorige week gaf New Cool Collective bij ons een optreden. Dat is best wel een grote band. Voor dat optreden was er extra verlichting nodig. Toen zij klaar waren met spelen zat er nog tien procent elektriciteit in de accu’s. Dus dat was keurig. En voor je beeld: niet alleen de podiumlampen en de versterkers zijn aangesloten op de accu’s maar het hele bedrijf. Dus ook de koelkasten en de overige verlichting. De volgende ochtend, als de zon opkomt, worden de accu’s weer volgeladen. Het duurt dan tot ongeveer 12.00 uur voor alles weer vol is.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De accu’s waar de energie in wordt opgeslagen. Foto: Chris Garrit

Nu staat de zomer voor de deur. Maar wat als het straks wekenlang regent?

“Ook als de zon niet schijnt dan wordt er energie opgewekt. Vanwege het daglicht. Maar het gaat dan wel veel langzamer. En als je echt grijze dagen hebt dan zou het zou kunnen zijn dat de accu’s niet vol zitten. Maar dat is niet erg. We zijn niet helemaal off-grid. We hebben de elektriciteitskabel niet doorgeknipt. Mochten de accu’s leeg zijn dan schakelt het systeem automatisch over op netstroom. Daar merk je ook niks van.”

Je klinkt heel enthousiast …

“Dat ben ik ook. Weet je, er moest wat gebeuren. In januari heb ik met jullie de energiesituatie besproken. De afgelopen jaren was ik ongeveer 20.000 euro per jaar aan energie kwijt. Door situatie op de energiemarkt is dat nu gestegen naar 70- tot 80.000 euro. Voor een locatie die geen subsidie ontvangt betekent het dat je dan wel heel veel biertjes moet verkopen om quitte te draaien. Daarom ben ik mij gaan oriënteren. Wat kunnen we doen? Toen bleek dat het systeem van accu’s al bestond, maar niet voor deze toepassing. Dan ga je pionieren. En dat pakt op dit moment geweldig uit.”

Pionieren gaat nooit zonder risico’s …

“Maar met stilzitten kom je ook niet verder. Soms moet je wat proberen. En ja, het aanschaffen kost veel geld. Maar het voelt heel goed om onafhankelijk te zijn. Om gebruik te maken van een energiebron die er elke dag is. En ik hoop ook echt dat ik andere ondernemers kan inspireren. En die belangstelling is er ook al. Ook internationaal. De komende dagen vindt er in Barcelona een congres plaats waar ik wat mag vertellen over dit project.”

Hoe gaat het nu verder?

“We weten het nog niet helemaal zeker, maar we denken er over na om in de toekomst een extra accu te kopen. Zodat we nog eens 50kw elektriciteit op kunnen slaan. Dat is dan bedoeld voor de laadpalen voor de elektrische auto’s op het terrein. Daar hebben we namelijk genoeg energie voor.”