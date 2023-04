College van B&W verbiedt jacht op gronden van de gemeente

Foto: Pexels.com

Er komt een verbod op de jacht op dieren op gemeentegrond. Dat heeft wethouder Kirsten de Wrede woensdag bekengemaakt.

Het gaat om een verbod op het afschieten van dieren op 400 hectare grond die in bezit is van de gemeente. Plezierjacht mocht daar al niet meer, en daar komt nu een algemeen verbod, namelijk de ‘jacht voor beheer en schadebestrijding’. Er zijn ook uitzonderingen, zoals het voorkomen van onnodig lijden van zieke of aangereden dieren.

Het verbod op afschot kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pachters die ganzen doden vanwege schadebestrijding. Die komen mogelijk voor een schadepost te staan, volgens de gemeente zijn er wel andere manieren om schade te voorkomen.

Op dit moment telt de gemeente nog zes houders van een jachtakte. De huurovereenkomst met deze mensen heeft een opzegtermijn van drie maanden. De gemeente zegt deze zo spoedig mogelijk op.