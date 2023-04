College: ‘IJsbaan op Drafbaan gaat niet lukken, vanaf volgend jaar mogelijk wel zwemmen in vijver Stadspark’

Foto: Bart Buitenhuis | Aireality

De gemeente Groningen vanaf volgend jaar een pilot beginnen, waardoor er ’s zomers gezwommen kan worden in de Springervijver in het Stadspark. Tegelijkertijd laat het gemeentebestuur weten dat de aanleg van een ijsbaan op de Drafbaan, zoals de raadsfracties van GroenLinks, D66, CDA en PvdA hadden voorgesteld, niet gaat lukken.

De gemeente komt daarmee terug op een initiatiefvoorstel wat eind februari werd ingediend door de vier eerder genoemde partijen.

Volgens het college is de kwaliteit van het water in de Springervijver goed genoeg om als zwemlocatie te dienen. Welmoet er nog onderzoek worden gedaan naar de bodem en naar de gevolgen voor planten en dieren in de omgeving van de vijver in het Stadspark. Ook wil de gemeente eerst in gesprek met de omgeving voordat de pilot van start kan gaan.

De vier partijen wilden ook weten of zwemmen bij Dudiek aan het Diep mogelijk was, hoewel ook de fracties eigenlijk al wisten dat hier veel obstakels waren voor een nieuwe zwemplek. Dat beaamt het college en ziet geen mogelijkheden om een zwemplek te maken van het nieuwe recreatiegebied. Het gemeentebestuur blijft dan ook bij ‘recreatie aan en op het water’ en niet erin. Pootjebaden langs de kade is wel gewoon mogelijk, aldus het college.

Daarnaast stelt het gemeentebestuur voor om te onderzoeken of de Skivijver in Vinkhuizen aangemerkt kan worden als officiële zwemlocatie. Maar ook hier is wat werk nodig om de vijver geschikt te maken voor zwemmers.

Schaatsen op Drafbaan kan niet

De vier eerder genoemde partijen vroegen ook om een inventarisatie van de mogelijkheden om een ijsbaan aan te leggen op de Drafbaan. De baan zou daarvoor wel ingeklemd moeten worden door randen, zodat het water er niet af zou lopen. De fracties zagen echter een oplossing in een nieuw systeem op een ijsbaan in Winterswijk, waardoor deze randjes niet nodig zouden zijn. Dat systeem is volgens de gemeente niet toepasbaar op de Drafbaan, omdat er een helling tussen de binnen- en buitenkant in zit. Dat is in Winterswijk niet het geval. Daarmee worden de kosten voor het systeem uit Winterswijk te hoog om de baan goed te kunnen exploiteren.

De gemeente komt wel met alternatieven. In Hoogkerk wordt onderzoek gedaan naar verharding van de huidige ijsbaan. Daardoor zou deze ijsbaan, net als de baan in Noordlaren, met een stuk minder vorst al gebruikt kunnen worden. Ook gaat de gemeente, samen met IJsvereniging De Hondsrug (Noordlaren) kijken of er meer plekken in de gemeente zijn waar ijsbanen haalbaar zijn. De gemeente denkt daarbij voornamelijk aan plekken in de noordelijke stadswijken.