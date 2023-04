Coalitie waterschap Noorderzijlvest stap dichterbij, BBB valt buiten de boot

Foto: waterschap Noorderzijlvest

De vorming van een coalitie in waterschap Noorderzijlvest is een stap dichterbij gekomen. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

Onlangs is formateur Ton Baas aan de slag gegaan. Informateur Cora-Yfke Sikkema had bij haar presentatie te kennen gegeven dat het verstandig is om voor een brede coalitie te gaan met ruimte voor de oppositie. Zij stelde twee varianten voor. De eerste voorkeur was een beoogde coalitie met Water Natuurlijk, BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water. De tweede variant was een coalitie met Water Natuurlijk, PvdA, Gebord Natuur en Student en Water.

“Formateur Baas geeft advies om de tweede optie uit het advies te verkennen”, meldt het waterschap. “Water Natuurlijk, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water gaan met elkaar in gesprek. Ondanks de positieve inbreng van alle partijen, zijn er te veel inhoudelijke verschillen om de eerste voorkeur daadwerkelijk vorm en inhoud te kunnen geven. De volgende stap in de coalitievorming start na de meivakantie.”