CityHub van DHL aan Osloweg feestelijk geopend

Foto via DHL

Met een druk op de knop openden vertegenwoordigers, klanten en wethouder Philip Broeksma donderdagmiddag officieel de nieuwe CityHub van pakketvervoerder DHL aan de Osloweg.

Nadat de eerste paal voor het nieuwe pakketcentrum in november 2021 de grond in ging, hoopten DHL en franchisenemer Albert Kooi dat het gebouw een jaar geleden al in gebruik genomen kon worden. Ondanks een jaar vertraging was de sfeer er tijdens de opening niet minder om.

Vanuit het klimaatneutrale gebouw aan de Osloweg 2 worden pakketten bezorgd in de stad Groningen, Hoogkerk, Haren, Harkstede, Meerstad en Bedum. De CityHub is gasloos en voorzien van zonnepanelen, waarmee 27 elektrische bestelauto’s opgeladen kunnen worden. Het is de bedoeling dat het gebouw over drie jaar helemaal uitstootvrij werkt.