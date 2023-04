Cisca Wijmenga en Boyana Petkova in Raad van Toezicht Hanzehogeschool

Foto: Cisca Wijminga, Winner of Spinzo Prize - nwo.nl

De Hanzehogeschool Groningen verwelkomt op 1 september twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Het gaat om Cisca Wijmenga en Boyana Petkova. Het tweetal volgt Mohamed El Hamdaoui en Annette Imhof op.

Cisca Wijmenga is nu nog rector magnificus bij de Rijksuniversiteit Groningen, maar zal per 1 september stoppen met deze functie. Zij heeft jarenlange ervaring in het hoger onderwijs en sterke wortels in de Noord-Nederlandse samenleving. Wijmenga is tevens alumnus van de Analistenschool, een voorloper van de Hanzehogeschool Groningen.

Boyana Petkova is werkzaam bij Johnson & Johnson als directeur Digital Supply Chain. Met haar kennis uit het bedrijfsleven, haar roots in Groningen en haar ervaring met transitieprocessen in organisaties, vormt zij een waardevolle versterking voor de Raad van Toezicht.

Per 1 mei volgend jaar treedt Cora-Yfke Sikkema toe. Zij is momenteel burgemeester van Oldambt. Sikkema zal als toezichthouder een nieuw profiel vertegenwoordigen op het gebied van maatschappelijke oriëntatie, een passende rol gezien haar brede werkervaring, sterke verankering in de regio en kennis van de regionale en politieke context.