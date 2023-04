CDA wil meer agenten, dringt aan bij college van B&W op actie

Motoragenten in Groningen

Volgens de verdeelsleutel waarmee agenten in het land verdeeld worden heeft Noord-Nederland te weinig dienders. Dit blijkt uit een onderzoek van NOS. Het CDA in Groningen dringt er bij het college van B&W op aan om actie te ondernemen.

De landelijke politie gebruikt een verdeelsleutel om te bepalen hoeveel agenten er per regio worden ingezet. Deze sleutel wordt niet goed toegepast. Hierdoor krijgen de regio’s Noord- en Oost-Nederland veel minder agenten dan zou moeten; de Randstad krijgt juist meer.

In een reactie op het onderzoek heeft minister van justitie en veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius aangegeven naar de verdeelsleutel te gaan kijken. Dit is volgens het CDA in de gemeente Groningen niet de juiste oplossing. Raadslid Etkin Armut: “Als we constateren dat het Rijk zich niet houdt aan de regels, dan moeten de regels niet worden aangepast, dan moeten de afspraken worden nagekomen.”

Zij hoopt dat het college van B&W de zorgen van het CDA deelt en er bij de minister op aandringt dat elke regio het aantal agenten krijgt waar deze recht op heeft. Verder wil de partij dat het college er bij de Nationale Politie en de minister op aandringt dat er meer opleidingsplaatsen voor nieuwe agenten komen in het Noorden. Dit moet ook bijdragen aan extra agenten in de noordelijke regio.