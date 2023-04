CDA: “Laten we ervoor zorgen dat er op 4 en 5 mei geen omgekeerde vlaggen meer hangen”

Foto: flickr.com/photos/rnw/

De fractie van het CDA in de gemeenteraad wil dat er met het oog op de aanstaande bevrijdingsweek geen omgekeerde vlaggen meer in Groningen hangen.

Komende week is het 78 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van het Duitse juk. Op 4 mei is het Nationale Herdenkingsdag waarbij oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, en uit recentere militaire conflicten herdacht worden. Op 5 mei, Nationale Bevrijdingsdag, wordt de vrijheid gevierd. Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Laten we ervoor zorgen dat er op 4 en 5 mei ook in Groningen geen omgekeerde vlaggen meer hangen, als uiting van respect voor nabestaanden en gesneuvelden.”

De Haan sluit zich daarmee aan bij een oproep van nabestaanden van gesneuvelde militairen. “Iedere keer als ik een vlag op zijn kop zie hangen, dan denk ik aan mijn kind dat met zo’n vlag op zijn kist werd thuisgebracht”, laat een nabestaande weten. Vanwege de crises in onder andere de landbouw zijn er het afgelopen jaar op veel plekken omgekeerde vlaggen opgehangen als teken van onvrede met het beleid dat door de overheid wordt gevoerd.

Bekijk hier de volledige oproep van de nabestaanden: