Foto: 112 Groningen

De brandweer heeft de Rodeweg aan het einde van de donderdagmiddag afgezet in verband met een brand in een camper.

De camper stond geparkeerd in een vak naast de weg toen de brand uitbrak. Er zaten geen mensen in de camper toen de brand uitbrak. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De schade aan het voertuig is groot.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De hulpdiensten sloten de Rodeweg af om de brand in de camper te kunnen blussen, met enige verkeershinder tot gevolg.