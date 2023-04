Café Boone vist om de Oom Wiepie Visser-bokaal: “Dit is echt een feestje”

Foto: Erick Bakker

Al 23 jaar organiseert café Boone aan de Meeuwerderweg viswedstrijden. Zondag werd er opnieuw gestreden om de befaamde Oom Wiepie Visser-bokaal. Kroegeigenaar Arend Roggen is trots.

Hoi Arend! Hoe is het vandaag gegaan?

“Het was geweldig. We zijn vanochtend om 07.30 uur gestart met de wedstrijd. We hadden in totaal dertig deelnemers. En zij probeerden zoveel mogelijk vis te vangen in de Groningse Diepen. De wedstrijd duurde tot 13.00 uur en dan wordt de balans op gemaakt. Wie heeft de meeste vis gevangen en wie heeft de langste vis aan de haak geslagen.”

Dit organiseren jullie ook al heel wat jaren hè?

“Klopt. Ik ben nu 23 jaar kroegeigenaar van Boone dus het bestaat ook 23 jaar. Het is niet elk jaar doorgegaan. Dit jaar was de 21ste editie. Door de coronacrisis hebben we bijvoorbeeld verstek laten gaan. En wat heel erg leuk is, is dat door de jaren heen er echt fanatieke deelnemers zijn geboren. Voor verschillende deelnemers heeft deze wedstrijd een grote waarde.”

Dan even naar de naam van de wedstrijd. Wie was oom Wiepie?

“Oom Wiepie was een deelnemer van het eerste uur. Hij was ook één van de oudste deelnemers. Hij was toen al ver in de tachtig. Inmiddels is hij er helaas niet meer. Maar doordat we de wisselbokaal naar hem vernoemd hebben, leeft hij voort in onze herinneringen. Wat leuk is om te vertellen is dat een zoon van oom Wiepie vandaag mee deed aan de wedstrijd.”

Het klinkt gezellig bij jou op de achtergrond?

“Dat is het ook. En dat is ook wat dit zo leuk maakt. In de ochtend wordt er gestreden. En na 13.00 uur komt iedereen hier bij het café terug en dan maken we er een mooie middag van. Er staat dan een grote pan met zelfgemaakte tomatensoep klaar. Dat is binnen een oogwenk op, want die soep die is zo lekker joh. En ondertussen staat de barbecue aan en er is drinken. Eigenlijk kan het gewoon niet beter. Dit is echt een feestje. Overigens wat wel belangrijk is om te vertellen is dat we deze wedstrijd ieder seizoen organiseren. Dus in het voorjaar, in de zomer, en ga zo maar door. De winnaar komt met zijn naam op de beker te staan.”

En dan naar de winnaars …

“Ja, daar hoef ik weinig woorden voor te gebruiken. Fré Pots uit Haren is de winnaar. Hij wist de meeste vis naar boven te halen, en wist ook de grootste vis te vangen. Hij zit toevallig tegenover mij. (…) Meneer Pots? Hoe oud bent u? (…) Hij is 76 jaar. En ik weet zeker dat hij vanmiddag met een grote glimlach terug naar Haren gaat.”