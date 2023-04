Foto: Qbuzz

Qbuzz zegt dat het momenteel erg druk is in de bussen richting Groningen. Dit vanwege Koningsdag. Veel mensen willen dit in Groningen vieren.

Sommige bussen doen vanwege de drukte niet alle haltes aan, omdat ze vol zitten.

Het gaat om de lijnen 304 en 314 tussen Groningen en Drachten en lijn 300 vanuit Emmen.