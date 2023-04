Burgemeester opent nieuwe brandweerkazerne Haren (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft zaterdag de nieuwe brandweerkazerne in Haren officieel geopend. Tegelijkertijd met de opening vond er een open dag plaats.

De kazerne aan het Felland Noord is al weer enkele maanden in gebruik. In november vorig jaar werd er afscheid genomen van het kazernegebouw aan de Westerse Drift waarna men in optocht naar het nieuwe onderkomen vertrok. De officiële opening was echter nog niet gevierd. Burgemeester Schuiling kreeg de taak om een brandkraan te onthullen. Op deze kraan was de sleutel van de kazerne bevestigt, waarmee de burgemeester het gebouw officieel kon openen.

Demonstraties

Tegelijkertijd kon jong en oud zaterdag kennismaken met de Harense brandweer. De voertuigen konden bekeken worden, en men kon een rondleiding door het gebouw krijgen. Ook konden de handen uit de mouwen worden gestoken. Zo kon men helpen bij het openknippen van een auto of het blussen van een brand.

Lang soebatten

Met de officiële opening komt er een einde aan een lange episode. In de jaren negentig werd er al gesproken over een mogelijke verhuizing naar een nieuw onderkomen. In de oude gemeente Haren werd er eerst lang gesoebat over de aan te wijzen locatie. Ondertussen voldeed de oude kazerne niet meer, waarbij het de laatste jaren ook niet meer voldeed aan de eisen van de Veiligheidsregio Groningen. In 2020 werden de nieuwbouwplannen echter in de koelkast gezet omdat er kostenbesparingen plaats moesten vinden. Daarna kwam de coronacrisis welke het proces verder vertraagde. Vorig jaar januari werden de plannen weer tevoorschijn gehaald, waarbij het budget verlaagd werd. De huidige kazerne bevindt zich in een voormalige lood van wegenbouwbedrijf Bolt. Grote voordeel van de nieuwe locatie is dat alle voertuigen nu onder één dak kunnen. De afgelopen jaren stonden de voertuigen op verschillende locaties geparkeerd.