Buien en zon wisselen elkaar dit weekend af, daarna stuk frisser

Foto: Joris van Tweel

Het weer voor het aankomende weekend kent twee gezichten: zonnige ochtenden, gevolgd door meer bewolking en buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft de temperatuur zaterdag en zondag nog lenteachtig, maar daalt deze vanaf maandag aanzienlijk.

Zoals gezegd begint zaterdag met veel zon en klimt de temperatuur snel. Bij een maximumtemperatuur rond de 20 graden neemt in de middag de bewolking toe. Die brengt in de namiddag of tegen de avond buien mee die lokaal voor veel regen kunnen zorgen, misschien zelfs met een klap onweer en zware windstoten.

In de nacht naar zondag wordt het droog en dat blijft overdag in eerste instantie ook zo. Later volgen opnieuw bewolking en een paar buien. De temperatuur piekt iets lager dan zaterdag, met maxima rond de 16 graden.

Kamphuis voorspelt dat het roer daarna omgaat. Maandag wordt het nog maar 10 of 11 graden en zijn er enkele buien actief bij een stevige noordwestenwind. Dinsdag en woensdag is er weliswaar af en toe zon maar soms valt er ook een bui. Het blijft fris met amper 10 graden. Voor Koningsdag is het weerbeeld nog onduidelijk, maar Kamphuis houdt het voorlopig op een droge verjaardag voor de koning.