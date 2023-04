Broodje van Eigen Deeg: “zondagregels in onze gemeente zijn voor veel ondernemers onduidelijk”

Foto via Broodjes Van Eigen Deeg

De regels over openingstijden op zondagochtend zijn voor veel ondernemers onduidelijk. Dat zegt Tineke Plagmeijer van broodjeszaak Broodje van Eigen Deeg. Niet alleen voor hen, maar ook onder horecaondernemers is veel verwarring, zegt ze.



De afgelopen zeven jaar was Broodje Van Eigen Deeg op zondagochtend geopend, toen men kreeg te horen dat dit eigenlijk helemaal niet mocht. Na een anonieme klacht kwamen handhavers van de gemeente in actie, waarop de bakkerij op zondagochtend dicht moest, anders zouden er sancties volgen.

Mensen op de stoep

De aanleiding om op zondagochtend open te gaan, was dat er mensen aan de deur stonden om te vragen of de deur open kon. Een bakkerszaak begint namelijk al uren van tevoren aan de voorbereidingen, dus het licht brandt in de winkel, er ligt brood op de planken en er lopen mensen rond. Wanneer mensen dan graag naar binnen wilden om iets te kopen, wilde men geen nee verkopen. Plagmeijer zegt dat ze destijds aan de gemeente hebben gevraagd hoe het nu precies in elkaar zat, omdat allerlei vergelijkbare zaken om hen heen wel open waren. Plagmeijer: “Toen werd gezegd: ‘Wat voor daghoreca geldt, geldt ook voor jullie. Daarom gingen we ervan uit dat het mocht.'”

Kortgeleden, net terug van vakantie, kreeg Plagmeijer een telefoontje van één van de medewerkers dat er een BOA in de winkel stond. Die vertelde dat de winkel eigenlijk helemaal niet op dat tijdstip open mocht zijn. Dit tot grote verbazing van de eigenaren, vooral omdat dit in de zeven jaar ervoor nooit was gebleken.

Petitie

Diverse mensen boden aan om een petitie op te starten, om op die manier de gemeente op andere gedachten te brengen. De bakkerszaak wilde echter eerst in gesprek met de gemeente over hoe het nu precies in elkaar zat en daarom werd de petitie eerst weer afgeblazen. Volgens Plagmeijer kregen ze echter geen reactie van de gemeente op hun vraag, waarna werd besloten toch een petitie op te zetten. Deze petitie is inmiddels 3650 keer ondertekend.

Regels onduidelijk voor meer ondernemers

Plagmeijer kwam er onlangs ook achter dat daghoreca ook niet geopend mag zijn op zondagochtend. Hierdoor zijn veel meer ondernemers in verwarring, omdat het niet precies duidelijk is of ze onder reguliere horeca, of onder daghoreca vallen.

Binnenkort raadsvergadering

Binnenkort wordt de kwestie aangekaart in een gemeenteraadsvergadering. “Ik hoop dat wij dan gebruik kunnen maken van het inspreekrecht”, zegt Plagmeijer, “zodat we vragen kunnen stellen over hoe het nu precies in elkaar zit.” Dan kan ook de petitie worden aangeboden en duidelijk worden gemaakt aan de raad waarom Broodje van Eigen Deeg en vergelijkbare zaken het zo belangrijk vinden om op zondagochtend open te gaan.

Tineke Plagmeijer was te gast in OOG Ochtendshow op OOG Radio, om hier meer over te vertellen.