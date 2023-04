Broodje van Eigen Deeg teleurgesteld: niet open zondagmorgen

Foto via Broodjes Van Eigen Deeg

De gemeenteraad van Groningen lijkt geen uitzondering te willen maken voor Broodje van eigen Deeg, Dat bleek gisteren tijdens een vergadering. Tineke Plagmeijer van de winkel reageert teleurgesteld.

De winkel was jarenlang op zondagmorgen open maar op last van de gemeente, na een anonieme klacht, mag dat nu niet meer. De klacht was anoniem en dus hoefde de gemeente de winkelsluitingsverordening niet te handhaven zegt de bakker. De winkel vroeg om aanpassing van de regels. Gister werden bijna vierduizend handtekeningen aangeboden maar dat doet de raad niet van mening veranderen. Volgens de coalitiepartijen zou een verruiming van de winkeltijden juist de kleine middenstanders treffen en het grootwinkelbedrijf bevoordelen. Een kleine wijziging van de verordening is volgens Broodje van eigen Deeg voldoende

Volgens raadslid Tom Rustebiel waren de leden van de coalitiefracties niet vrij om te beslissen. Hij vindt de winkelsluiting op zondagmorgen volstrekt achterhaald.