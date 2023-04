Brandweer Stad helpt bij blussen brand in landbouwschuur Scharmer

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Brandweer Stad is zaterdagmiddag met verschillende voertuigen uitgerukt naar Scharmer om te helpen bij de bestrijding van een boerderijbrand. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 14.00 uur binnen waarop de brandweer van Harkstede naar de locatie werd gestuurd. Omdat het om een brand zou gaan in een boerderij werd er al snel meer hulp gestuurd. De brandweer van Slochteren werd gealarmeerd, maar ook de hoogwerker van brandweer Stad en de schuimbluswagen. “Het bleek te gaan om een brand in een schuur met daarin landbouwvoertuigen”, laat een brandweerwoordvoerder weten. “Toen wij arriveerden was de bewoner al begonnen met blussen.”

Brandweerlieden hebben de bewoner geholpen waarop al snel het sein ‘brand meester’ kon worden gegeven. “Er zijn geen personen of dieren gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.”