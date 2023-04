Brandweer is brand op balkon woning Star Numanstraat snel meester

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het balkon van een woning aan de Star Numanstraat heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.15 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. “Toen wij in de straat arriveerden bleek er een brand te woeden op het balkon van een woning op de tweede verdieping”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Omdat de brand de woning aanstraalde zijn we direct een blussing gestart. Al vrij snel was het vuur onder controle.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. “Er is niemand gewond geraakt. Wel hebben we stichting Salvage opgeroepen, die de bewoner gaat ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Ondanks dat de brand buiten op het balkon was heb je door middel van rook en roet al snel schade in de woning.”