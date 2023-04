Brand in cabine scheepswerfkraan, brandweer laat vuur gecontroleerd uitbranden

Foto: 112groningen.nl

In een cabine van een scheepswerfkraan bij Westerbroek heeft zaterdag rond het middaguur brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen we arriveerden bleek er brand te woeden in een cabine van een scheepswerfkraan”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “De brand bevond zich op enkele tientallen meters hoogte. We hebben er voor gekozen om de cabine gecontroleerd uit te laten branden. Uit voorzorg hebben we wel een deel van de scheepswerf ontruimd.”

Noordhoff spreekt over het maken van een afweging. “Bij zulke situaties spelen heel veel vraagstukken mee. Kan het vuur overslaan? Hoe erg is de brand? Kunnen we het blussen? We hebben voor de afweging gekozen met de minste gevaarsetting.” Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Rond 12.30 uur was de brand onder controle. “Wij hebben de situatie overgedragen aan de eigenaar.”