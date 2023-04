Bouw Energiehub050 gestart: “Dit gaat een belangrijke bijdrage leveren in de energiedoelstellingen”

De onthulling van het bouwdoek voor de EnergieHub. Foto: Alfa-college

In het Stadslab op het Suikerunieterrein vond maandagmiddag de feestelijke start plaats van de bouw van Energiehub050. De Energiehub050 moet een belangrijke bijdrage gaan leveren in de energietransitie.

In de Energiehub bundelen onderwijs en vijftig partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid de krachten. “Zowel studenten, werkenden als werkzoekenden kunnen straks in de Energiehub050 terecht voor opleidingen, trainingen, her-, om- en bijscholingen en kennisuitwisseling”, laat het Alfa-college weten. “Ook is het de bedoeling dat er in de hub geëxperimenteerd kan worden door ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk hoe we energie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving op gaan slaan als straks de salderingsregeling niet meer bestaat.”

Energiehub050 gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regio Noord-Nederland om koploper te zijn in de energietransitie. En om in 2035 volledig overgeschakeld te zijn op duurzame en CO2 neutrale toepassingen. “Onder andere door talent in de regio klaar te stomen voor ‘leren’ en ‘werken’ in de energietransitie en om werkenden in de techniek bij te scholen op het gebied van de nieuwste technieken. Hierbij werken de mbo-instellingen Alfa-college, Noorderpoort en Terra intensief samen met de inmiddels aangesloten partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid.”

De verwachting is dat de Energiehub050 in het vierde kwartaal van dit jaar in gebruik kan worden genomen.