‘Boris Johnson’ op de bon in binnenstad

Foto: Instagram / Politie Groningen Centrum

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist bekeurd omdat hij in het bezit was van een vals rijbewijs. Dat schrijft de politie op sociale media.

De politiemensen waren bezig met een surveillance in de binnenstad. Op een gegeven moment kregen ze een voertuig in het vizier waarbij ze de bestuurder wilden controleren. De automobilist reageerde op het stopteken. Uit onderzoek bleek echter dat de bestuurder te diep in het glaasje had gekeken en onder invloed achter het stuur zat.

Bij het controleren van het voertuig troffen de agenten echter ook nog iets anders aan. Een neprijbewijs op naam van de voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson. “Helaas voor de persoon trappen wij niet in het namaakrijbewijs”, laat de politie weten. Het document is in beslag genomen.