Bomen langs Damsterdiep krijgen over twee jaar ‘vakantie’

Wethouder Wijnja steekt een boompje af aan het Damsterdiep - Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De gemeente Groningen is deze week begonnen met de voorbereidingen voor de verhuizing van veertig lindebomen langs het Damsterdiep. De bomen worden over twee jaar verplaatst naar een andere locatie en blijven daar staan, totdat de wijk Stadshavens klaar is om ze weer te ontvangen.

De groep lindebomen, waarvan de meeste exemplaren in 1991 werden aangeplant langs het Damsterdiep, staan over twee jaar in de weg als de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens gaat beginnen. De bomen worden niet gekapt, maar bewaard voor herplanting in hetzelfde gebied.

Dat is volgens wethouder Mirjam Wijnja, die donderdag zelf ook een boom afstak voor de herplant, best een unieke operatie: “Het gebeurt niet vaak dat op deze schaal zulke grote bomen gaan verhuizen. Dat vraagt een jarenlange zorgvuldige voorbereiding. Stadshavens wordt een echte stadswijk met veel groen. Goed dat deze bomen weer terugkomen in het gebied.”

De gemeente verhuist de bomen dus pas over twee jaar. Maar om ervoor te zorgen dat de bomen de verhuizing aankunnen, wordt de wortelkluit van de linden nu alvast uitgegraven. De wortels van de bomen worden bewust beschadigd, zodat de bomen nieuwe wortels aanmaken in de juiste richting. Zo raken de wortels niet beschadigd als ze, met kluit, naar het ‘bomenhotel’ worden gebracht.

Waar het ‘hotel’ komt, is nog niet bekend. Groningen heeft op dit moment ook al een bomenhotel in gebruik. Vijf jaar geleden werden 52 lindes langs de Lübeckweg al naar een ‘hotel’ gebracht bij de voormalige stortplaats van de Stainkoel’n aan de Winschoterweg.