Bloemenjaarmarkt trok 30 procent meer bezoekers dan vorig jaar: “Met een grote glimlach terugkijken”

Foto: Michel Eising

De organisatie van de Bloemenjaarmarkt kijkt met veel tevredenheid terug op de editie van dit jaar. Volgens Miranda Nienhuis van het Marktkantoor was het weer ouderwets gezellig.

Hoi Miranda! De Bloemenjaarmarkt is dus goed verlopen …

“Heel wat mensen van ons die gisteren actief waren, zijn vandaag ook aan het werk. Omdat we vandaag ook markt hebben. En als we dan als collega’s even terugblikken op de dag van gisteren dan kun je niet om de grote glimlach heen. Het is gewoon gelukt, en het was een hele succesvolle dag. Van tevoren is het even afwachten of alles uitpakt zoals je het ook bedacht hebt, maar het was gewoon geweldig.”

Wat kun je vertellen over de bezoekersaantallen?

“Het was gisteren druk. We hadden 30 procent meer bezoekers getrokken dan de editie van vorig jaar. Daarmee zitten we weer op dezelfde aantallen als voor de coronacrisis. De precieze bezoekersaantallen heb ik nog niet, maar onze verwachting is dat het één van de succesvolste edities is van de afgelopen jaren.”

Hoe verklaar je het succes?

“Vorig jaar konden we een ouderwetse Bloemenjaarmarkt organiseren. In 2020 en 2021 werden we geplaagd door het coronavirus. Ondanks dat het vorig jaar weer kon was iedereen nog wel heel voorzichtig. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de aantallen Duitsers die naar Groningen kwamen. Dat waren er significant minder. Mensen hadden zoiets van, we wachten het even af, we kijken het even aan. Ik denk dat dat één van de redenen is. Nu zie je dat het coronavirus veel meer naar de achtergrond is verdwenen. Daarnaast speelde het weer een belangrijke rol. Het was gisteren droog en het zonnetje kwam er op een gegeven moment bij, waardoor het een hele mooie dag was om de markt te bezoeken. En wellicht dat de goede marketing ook een duit in het zakje heeft gedaan, haha.”

Kun je iets vertellen over de bezoekers?

“Onze indruk is dat ze voornamelijk uit de noordelijke provincies kwamen, maar zoals gezegd ook veel mensen uit Duitsland. Veel touringcars uit Duitsland reden gisteren de stad In. We hebben oudere mensen gezien maar ook flink wat jonge mensen en stelletjes. Opvallend was ook dat het tot laat druk bleef. Normaal heb je een moment dat het begint af te zwakken, maar nu bleef het tot het laatst druk. Er werd flink geprofiteerd.”

Ook de marktverkopers profiteerden flink denk ik?

“Er is een goede omzet gedraaid. Wat ik gehoord heb ik dat veel marktkooplui met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan. Ik had het over de grote glimlach bij ons als organisatie, maar die was er ook zeker bij de verkopende partijen. Ook belangrijk om te vertellen is dat er geen incidenten zijn geweest. Ondanks dat het druk was, zijn er geen bijzonderheden gebeurd. Wij kijken dan ook tevreden terug, samen met ZieOmmeZijde, de andere organiserende partij, en de handhaving van de gemeente Groningen.”

Verslaggever Wouter Holsappel maakte een reportage over de Bloemenjaarmarkt: