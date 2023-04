Bijzondere archeologische vondst op de Grote Markt: een kommetje uit de eerste eeuw

Foto via Gemeente Groningen

Archeologen hebben een bijzondere vondst gedaan op de grote markt: een kommetje uit de eerste eeuw na Christus.

De scherven zijn gevonden in een laag grond die uit de middeleeuwen stamt. Het kommetje is gemaakt van terra sigillata, een soort rood/bruin aardewerk dat door de Romeinen werd gebruikt.

De aardlaag waarin de vondst is gedaan maakt het extra interessant. Stadsarcheoloog Gert Kortekaas: “Wat doet dat ding hier? De Romeinen kwamen pas veel later dan de 1e eeuw na Christus zo ver naar het Noorden. Hij is dus waarschijnlijk al eerder gevonden, daarna naar Groningen gebracht en hier opnieuw kwijt geraakt.”

De kom wordt nu eerst schoongemaakt en gearchiveerd. Daarna wordt het verder onderzocht, in de hoop te verklaren hoe in de Groningse klei terecht is gekomen.