Bijna zes miljoen euro subsidie voor groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten in Groningen

Foto van tuin bij monumentaal pand “Zelfs vindt de mus…” aan de Zoutstraat - Foto: Jelte Bijma Stichting

Ook dit jaar kunnen eigenaren van rijksmonumenten in de provincie subsidie aanvragen voor groot onderhoud en restauratie van hun pand. Verdeeld over twee aanvraagrondes is er 5,8 miljoen euro subsidie beschikbaar.

De eerste zogenaamde ’tender’ gaat open van 25 april. Tot 26 mei 2023 is er een budget van 3.7 miljoen euro beschikbaar, waarvan ruim twee miljoen euro bestemd is voor gebouwde rijksmonumenten, rijksmonumenten met een woonfunctie en groene rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten. Andere gemeenten kunnen voor acht ton aan aanvragen doen uit de pot voor gebouwde rijksmonumenten en daarnaast. In de hele provincie is nog een bedrag 600.000 euro beschikbaar voor groene rijksmonumenten. Komend najaar kunnen eigenaren aanspraak maken op de rest van de subsidiepot.

De subsidieregeling GRRG is bestemd voor groot onderhoud van zowel gebouwde als groene rijksmonumenten. Bij aanvragen kunnen eigenaren ook geld krijgen voor herbestemming en energiebesparende maatregelen. Het budget is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Groningen, die regeling ook uitvoert.

Volgens de provincie Groningen is er ook volgend jaar geld beschikbaar om rijksmonumenten op te knappen en in stand te houden.