Bijl en fles drank aangetroffen bij notoire overlastpleger in binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zondag in de binnenstad een notoire overlastpleger aangehouden. De man bleek in bezit te zijn van een bijl en een fles alcohol. Dat meldt de politie op sociale media.

De agenten zagen de bekende overlastpleger lopen. “Vorige week had de meneer een gebiedsverbod van de gemeente gekregen en hij mocht dus niet meer in de binnenstad komen”, schrijft de politie. “Het duurde niet lang voor hij het verbod overtrad. Wij hebben hem daarop aangehouden. We hebben hem gefouilleerd en daarbij troffen we bij de man een bijl en een fles drank aan. De fles drank bleek eerder op de dag gestolen te zijn uit een winkel in Stad.”

Voor het bij zich hebben van de bijl heeft de man een bekeuring gekregen. “Vanaf 1 maart geldt er een verbod op het dragen van messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Het Openbaar Ministerie neemt een beslissing over het overtreden van het gebiedsverbod.” De man is overgebracht naar het cellencomplex.